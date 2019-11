Ein Mitarbeiter eines Geschäftes wurde beim Raub verletzt.

Wien. Zwei derzeit unbekannte, maskierte Täter betraten am 19. November 2019 ein Geschäft in der Frömmlgasse. Sie forderten Bargeld und verletzten einen 48-jährigen Mitarbeiter im Bereich seiner rechten Hand (Schnittverletzungen). Danach flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannter Höhe. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.