Die Polizei sucht derzeit nach drei (noch) unbekannten Tätern. Das wird sich mit Veröffentlichung der Fahndungsbilder umgehend ändern. Die Männer stehen im Verdacht, einen 32-jährigen Rumänen am 28. Juli 2019 um etwa 4.40 Uhr mit Faustschlägen in der U6-Station Burggasse-Stadthalle verprügelt zu haben. Zunächst war es nur ein Täter gewesen, der das Opfer attackierte. Dann kamen auf einmal zwei weitere Fäusteschwinger hinzu und schlugen auf den 32-Jährigen ein, selbst als dieser schon am Boden lag.

Nach einiger Zeit ließen die Männer von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung eines Einkaufszentrums. Der Rumäne erlitt zahlreiche Prellungen. Das Motiv der Täter ist unklar. Das Opfer wurde nicht ausgeraubt und will die Täter nicht gekannt haben. Jetzt ersucht die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Hinweise können (auch anonym) unter 01-31310-22394 abgegeben werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.