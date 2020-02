Der 57-Jährige griff plötzlich die eigene Mutter an. Sie kam mit mehrfachen Frakturen und Hämatomen im Halsbereich in ein Spital.

Unfassbare Szenen spielten sich am Freitagvormittag in einer Wohnung in Wien-Favoriten ab. Eine betagte Dame (86) besuchte ihre Freundin (81) und deren Sohn (57). Zunächst verlief alles normal. Sie saßen alle gemeinsam im Wohnzimmer. Doch dann rastete der Sohn aus und griff die eigene Mutter an. Er begann die 81-Jährige zu würgen. Als die 86-Jährige dazwischen gehen will und scheiterte, rief sie eine Nachbarin zu Hilfe, die die Polizei veständigte.

Beim Eintreffen der Beamten wurde die 81-Jährige am Boden liegend aufgefunden. Die Polizisten leisteten sofort erste Hilfe. Der 57-Jährige war ebenfalls

noch in der Wohnung anwesend. Er wurde noch vor Ort festgenommen. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien mit mehrfachen Frakturen und

Hämatomen im Halsbereich in ein Krankenhaus gebracht.

In der Einvernahme zeigte sich der 56-Jährige geständig, konnte jedoch den Grund für sein Handeln nicht angeben. Er wird noch am Samstag in

die Justizanstalt Wien gebracht.