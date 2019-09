Teenies verprügeln Burschen wegen 5 Euro

Wien. Das Landeskriminalamt Wien fahndet aktuell nach zwei unbekannten Jugendlichen, die im Verdacht stehen, einen Raub an einem 14-jährigen Opfer verübt zu haben. Sie packten laut Aussagen das Opfer in einem Stiegenhaus, schlugen dort auf den 14-Jährigen ein und forderten Geld. Das Opfer übergab schließlich fünf Euro, es wurde durch die Schläge leicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen ergriffen die Flucht, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

© LPD Wien

© LPD Wien

Durch eine Videoüberwachung konnten Fotos der Tatverdächtigen zustande gebracht werden. Die LPD Wien ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um die mediale Veröffentlichung der Lichtbilder. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57213 erbeten.

Beschreibung der Verdächtigen

UT 1: männlich, 16 – 18 Jahre alt, ca. 175 cm, schwarzes Haar, schlanke Statur, bekleidet mit blauem T-Shirt, blauer Hose, schwarzen Schuhen.

UT 2: männlich, 16 – 18 Jahre alt, ca. 180 cm, schlanke Statur, bekleidet mit grünem Camouflage T-Shirt, Baseballkappe, grünen Nike Sportschuhen.