Tiger-Babys in Schönbrunn aufgepäppelt

„Sie trinken brav. Wir kontrollieren ihr Gewicht regelmäßig und sie nehmen ordentlich zu“, sagt Thomas Voracek, Leiter der Tierärztlichen Ordination im Tiergarten Schönbrunn.

Versorgung. Die kleinen Raubkatzen schlafen die meiste Zeit in einer mit Heu ausgebetteten Wanne. Ein Tierpfleger kümmert sich rund um die Uhr um sie. Alle zwei bis drei Stunden gibt es spezielle Aufzuchtmilch und im Anschluss eine Bauchmassage, um die Verdauung anzuregen. Von der Nasen- bis zur Schwanzspitze sind die gestreiften Fellknäuel 62 Zentimeter lang.

Drittes Baby hat die Augen bereits geöffnet

Während die Babys in Schönbrunn noch die Augen geschlossen haben, hat sie ihr Geschwisterchen im slowakischen Großkatzen-Zoo bereits geöffnet. Das zeigen Bilder, die Tierpflegerin Yagmur Y. (34) ÖSTERREICH schickte.

Die 34-Jährige hatte die schwächeren Babys illegal über die Grenze zu einem österreichischen Tierarzt gebracht, nachdem sie von ihrer Mutter verstoßen worden waren. Der Veterinär stabilisierte sie zwei Tage lang. In der Zeit waren sie in Y.s Privatwohnung in Hainburg untergebracht. Tierschützer bekamen davon Wind und riefen die Polizei, die sie der 34-Jährigen abnahm. Auf Wunsch der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha kamen sie nach Schönbrunn.(lae)

