Ab Montag wieder Stau-Alarm in Wien

Ab kommender Woche steigt die Stau-Gefahr in Wien erneut. Besonders zwei Bezirke sind betroffen.

Ab Montag müssen sich die Wiener auf einen weiteren Stau-Hotspot einstellen. Laut ÖAMTC wird ab Wochenbeginn die Hütteldorfer Straße in der ersten Bauphase zwischen Gurkgasse und Beckmanngasse in beiden Richtungen gesperrt sein. Der Grund: Gleisbauarbeiten.



Die Umleitung stadteinwärts erfolgt ab der Kreuzung Hütteldorfer Straße/Gurkgasse (als Einbahn) über die Gurkgasse – Meiselstraße - Beckmanngasse zur Hütteldorfer Straße, stadtauswärts über Kienmayergasse – Draskovichgasse – Breitenseer Straße – Kendlerstraße zur Hütteldorfer Straße.



Der ÖAMTC rechnet, speziell in den Verkehrsspitzen, mit Staus und Zeitverlusten. Die Experten empfehlen großräumig auszuweichen.