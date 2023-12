Ab morgen geht es den Christbäumen an den Kragen

Kaum wurden die Christbäume aufgestellt, wandern sie in manchen Haushalten auch schon wieder auf den Müll: Ab heute kann man den Christbaum an 583 Sammelstellen in ganz Wien entsorgen.

Ein Christbaum sorgt für Licht und Wärme – und das im besten Fall gleich zweimal: Einmal zu Weihnachten und einmal danach. Zunächst sorgt er für Wärme im Herzen und Glanz in den Wohnzimmern und im „zweiten Leben“ für Licht und Wärme in den Wohnungen. Denn die von den 48ern auf den Christbaumsammelstellen eingesammelten Bäume werden von Wien Energie in der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Simmering zur Erzeugung von Strom und Fernwärme genutzt. Einige Christbäume erhalten die legendären Pinzgauer Ziegen auf der Deponie Rautenweg als Snack. MA 48-Christbaumsammelstellen stehen ab 27. Dezember zur Verfügung. © Wien Energie/ Christian Hofer × 583 Sammelstellen für ausgediente Christbäume Ab morgen bis einschließlich 14. Jänner 2024 stehen 583 Christbaumsammelstellen allen Wienerinnen und Wienern gratis zur Verfügung. Christbäume können aber auch das ganze Jahr über auf einem der 13 Wiener Mistplätze abgegeben werden. Wichtig: Der Christbaumschmuck sollte vorab unbedingt entfernt werden. Im letzten Jahr fanden über die Wiener Christbaumsammelstellen über 140.000 Bäume mit einem Gesamtgewicht von knapp 750 Tonnen ihren Weg in die Pfaffenau. Alle Informationen zu den Christbaumsammelstellen sind ab 27. Dezember im Online-Stadtplan der Stadt Wien unter www.wien.gv.at/stadtplan/ und in der 48er-App abrufbar.