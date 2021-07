Abschiebe-Skandal auch um 3. Täter

Auch der dritte festgenommene Afghane hätte längst nicht mehr im Land sein dürfen.

Am Mittwochabend wurde in der Wiener U6-Station Michelbeuern ein dritter Verdächtiger im Mordfall Leonie festgenommen. Es handelt sich um einen afghanischen Staatsbürger im Alter von 23 Jahren.



Und seine Straf-Akte liest sich fast ident mit jener der beiden anderen Tatverdächtigen, die bereits am Montag verhaftet wurden.



Zahlreiche Vergehen, Verurteilung, negativer Asylbescheid: Zahlreiche Delikte und Skandale kennzeichnen den Österreich-Aufenthalt des Afghanen. Die gesamte Akte lesen Sie HIER mit oe24plus.