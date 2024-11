Afghane (13) verübte 5 Überfälle in Wien

Zumindest fünf Überfälle haben sechs Kinder und Jugendliche in der zweiten Julihälfte bis Anfang August in Wien-Simmering auf Altersgenossen verübt.

Raubermittler des Wiener Landeskriminalamtes haben die Bande nun ausgeforscht. Als Hauptverdächtiger gilt ein afghanischer Staatsbürger, ob seines Alters - er ist erst 13 - noch strafunmündig.

Er und seine Mittäter - aus Österreich, Bulgarien und Syrien sowie mit ungeklärter Herkunft - überfielen in wechselnder Besetzung Gleichaltrige und raubten ihnen Mobiltelefone sowie andere Wertgegenstände. Dabei verteilte der Hauptverdächtige in mehreren Fälle auch Schläge und verletzte die Opfer. Alle Verdächtigen wurden angezeigt, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick am Freitag.