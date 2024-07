Afghane (15) attackierte Kontrahenten mit Messer

Bereits am Sonntagabend kam es zu einer brutalen Auseinandersetzung – es fielen Schüsse. Die beiden Opfer, 18 und 22 Jahre alt, wurden schwer verletzt. Gestern kam es erneut zu einer Handgreiflichkeit auf dem Platz im 16. Bezirk.

Wien. Am Montag um 22 Uhr kam es am Yppenplatz (16. Bezirk) zu einem gewaltsamen Streit zwischen einem 15-jährigen Afghanen und einem 39-jährigen Mann, dessen Staatsangehörigkeit noch ungeklärt ist. Im Zuge dieses Streits soll der Ältere den Teenager mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser eine Verletzung im Gesicht davontrug. Die Polizei wurde alarmiert. Eine Intervention eines Rettungsdienstes sei nicht benötigt worden. Es wurde eine Anzeige erstattet und die Amtshandlung beendet. Beide Beteiligten verließen zunächst den Platz.

Kurze Zeit später mussten die Beamten erneut wegen eines Streits am Yppenplatz zwischen den beiden selben Personen ausrücken. Laut derzeitigen Erkenntnissen soll der 15-Jährige den 39-Jährigen mit einem Stanleymesser attackiert haben und anschließend geflüchtet sein. Der Ältere erlitt durch den Vorfall oberflächliche Schnittverletzungen im Gesicht. Er wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt, lehnte eine Behandlung im Spital jedoch ab.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und der absichtlich schweren Körperverletzungen übernommen. Die Vernehmungen der beiden Tatverdächtigen stehen noch aus.

Schüsse am Wiener Yppenplatz

Die beiden Schwerverletzten nach den Schüssen am Yppenplatz in Wien-Ottakring am Sonntagabend sind noch nicht einvernommen worden. Die Tätergruppe war weiterhin flüchtig. Vizepolizeipräsident Franz Eigner sagte am Montagabend in ORF "Wien Heute", es handle sich "mit Sicherheit" um eine Tat im Drogenmilieu. Die Verletzten sind nach neuen, gesicherten Angaben 18 und 22 Jahre alt. Laut ORF "Wien Heute" wurde der Jüngere bereits entlassen der Ältere ist noch im Spital.

Gegen 18.00 Uhr war es am Yppenplatz zu einem Streit zwischen den zwei späteren Opfern und einer anderen kleinen Gruppe gekommen. Der 18- und der 22-Jährige wurden vermutlich aus einer Faustfeuerwaffe angeschossen und "von der Hüfte abwärts" getroffen. Wie viele Schüsse es waren, könne noch nicht gesagt werden, erläuterte Schick. Patronenhülsen und weitere Spuren wurden gesichert, betonte die Sprecherin.