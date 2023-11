Afghane (24) ist gesuchter Wettbüro-Gangster

Wie ein Krieger im Camouflage-Style überfiel ein zunächst unbekannter bewaffneter Räuber mindestens zwei Wettlokale in Wien. Freitagvormittag wurde ein Verdächtiger - ein 24-jähriger Afghane - gefasst.

Wien. Den ersten Coup beging der auffallend dünne, sportliche Täter am 6. August in der Schlachthausgasse im 3. Bezirk. Vermummt mit einer schwarzen Corona-Maske und einem Tarnmuster-Hoodie einer bekannten Sportbekleidungskette kam der Eindringling kurz vor Geschäftsschluss um Mitternacht in das Lokal.

Der Täter hatte abgewartet, dass keine Kunden mehr an den Spielgeräten waren und sprang er mit gezückten Messer hoch zum Kassabereich, wo der Mitarbeiter gerade mit der Tagesabrechnung beschäftigt war. Danach flüchtete der nächtliche Räuber in unbekannte Richtung. Den Snipes-Kapuzenpulli mit der Aufschrift "Wu-Tang" (nach der Hiphop-Band Wu-Tang-Clan) hob er für den nächsten Coup auf.

Belohnung ausgesetzt - geständig

Am 21 Oktober schlug derselbe sportive Mann mit haarscharf derselben Verkleidung - nur diesmal mit einer Pistole(n-Attrappe) in der Hand - in einem Wettlokal auf der Simmeringer Hauptstraße zu. Dabei bedrohte er die Mitarbeiterin an der Kasse mit einer Pistole oder Pistolenattrappe und zwang die Frau zur Herausgabe von Bargeld. Wieder gelang ihm die Flucht.

Nach Auslobung einer Belohnung von 1.000 Euro oder aufgrund eingesammelter Spuren an den Tatorten konnte das Landeskriminalamt Freitag vor 10 Uhr am Vormittag den Verdächtigen schnappen. Er soll zu beiden Fakten geständig sein. Ob noch weitere Coups auf seine Kappe bzw. Hoodie gehen, ist offen.