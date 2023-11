Hoodie-Mann ist Wiener Wettbüro-Schreck

Mindestens zwei Überfälle auf Wettlokale in Wien gehen auf das Konto eines bewaffneten "Hindernisläufers" mit Corona-Maske und auffälligen Camouflage-Hoodie mit der Aufschrift einer Hip-Hop-Gruppe. 1.000 Euro Belohnung sind jetzt für Hinwiese auf ihn ausgesetzt.

Wien. In beiden Fällen kam er kurz vor Mitternacht, sobald keine Kunden mehr anwesend und die Angestellten mit der Tagesabrechnung beschäftigt waren. Zuletzt (siehe Foto oben) schlug der sportive, geschätzte Mittdreißiger am 21. Oktober in einem Wettlokal auf der Simmeringer Hauptstraße zu. Dabei bedrohte er die Mitarbeiterin an der Kasse mit einer Pistole oder Pistolenattrappe und zwang die Frau zur Herausgabe von Bargeld. Der Tatverdächtige mit dem Tarnmuster-Kapuzenpulli konnte samt Beute trotz umfangreicher Sofortfahndungsmaßnahmen flüchten.

Führt auffällige Kleidung zum Serientäter?

© LPD Wien So einen Wu-Tang-Hoodie einer Sportbekleidungskette trug der Verdächtige bei beiden Coups.

© LPD Wien Video-Pic vom Überfall auf Wettbüro im August im 3. Bezirk.

Wie die Polizei bestätigt, soll derselbe Mann in haargenau derselben "Verkleidung" jener Mann sein, der am 6. August einen schweren Raub auf ein Spiellokal in der Schlachtgasse im 3. Bezirk beging. Bilder aus der Überwachungskamera zeigen einen den schlanken Täter, wie er mit einem Satz wie ein Raubtier zum Kassenbereich hochsprang und mit einem Messer drohte. Der Mitarbeiter, der mit der Tagesabrechnung beschäftigt war, musste alles Geld herausrücken. Danach flüchtete der unbekannte Täter in unbekannte Richtung. Den Snipes-Hoodie mit der Aufschrift Wu-Tang (nach der Band Wu-Tang-Clan) hob er für den nächsten Coup auf, schwarze Corona-Masken gehören heutzutage wohl zur Standardausrüstung bei Raubüberfällen.

Für sachdienliche Hinweise die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen, wurde eine Geldbelohnung in der Höhe von 1.000 Euro ausgelobt. Zeugen, denen der Spiellokal-Schreck vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.