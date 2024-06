Hotspot Favoriten: Aggressiver Libyer schlug mit Baseballschläger um sich

Der 27-Jährige schlug mit einem Baseballschläger auf Parkbänke und einen Laternenmasten am Keplerplatz ein.

Abermals kam es in Favoriten zu einem Vorfall am Keplerplatz. Am Dienstagabend um 19 Uhr sorgte ein Libyer mit einem Baseballschläger für Unruhe. Entdeckt wurde der 27-Jährige von Beamten des Stadtpolizeikommandos, die im Zuge einer Schwerpunktaktion unterwegs waren.

Randalierer wurde aggressiver

Während der Randalierer auf Parkbänke und einen Laternenmasten einschlug, forderten ihn die Polizisten auf, den Baseballschläger aus der Hand zu legen. Obwohl der Libyer das auch machte, wurde er zusehends aggressiver und schrie laut um sich.

Trotz mehrerer Aufforderungen ruhig zu bleiben, machte der Mann einfach weiter. Aufgrund seines Verhaltens musste er in weiterer Folge festgenommen werden. Der Baseballschläger wurde sichergestellt. Der 27-Jährige wurde mehrfach verwaltungsstrafrechtlich angezeigt.