Ein Spezialfahrzeug der Wiener Berufsfeuerwehr ist Samstagmittag auf dem Weg zu einem Einsatz im Kreuzungsbereich Sechshauser Gürtel mit der Linken Wienzeile mit einem Pkw kollidiert.

Dabei kippte das Kfz, das für technische Störungen vorgesehen ist, auf die Seite, auch ein Ampelmast knickte um, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Feuerwehrmann konnte das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen, so Feuerwehrsprecher Lukas Schauer.

© APA/LPD WIEN ×

Das Feuerwehrfahrzeug soll mit Blaulicht und Folgetonhorn in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, um die Linke Wienzeile stadtauswärts weiterzufahren. Der 23-jährige Lenker des Pkw machte vorerst keine Angaben zum Unfallhergang. Der Feuerwehreinsatz wurde durch den Unfall nicht behindert, beruhigte Schauer.