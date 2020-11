Am Weg zum Terror-Einsatz: Polizisten retteten Leben

Zwei Cops wurden bei ihrem Einsatz wegen des Terroranschlags zu Lebensrettern.

Wien. In den sozialen Medien war die Rede von einer Schießerei beim Stadtpark, doch es stellte sich heraus, dass es sich um eine Lebensrettung handelte:

Inspektor Dominik S. und Revierinspektor Andreas S. rasten wegen des Terroranschlags in der Innenstadt am Montag vergangener Woche gerade zur „Sonderlage Schwedenplatz“, als sie die Anweisung erhielten, ihre Schutzausrüstung anzulegen. Dazu stoppten sie beim Stadtpark. In dem Moment kamen ihnen aufgeregte Jugendliche entgegen, die wegen eines leblosen 51-Jährigen um Hilfe baten.

Der Mann wies keine Lebenszeichen auf. Die Cops begannen mit einer Herzdruckmassage und konnten ihn reanimieren. Der 51-Jährige kam mit der Rettung ins Spital. Die Beamten rasten weiter in die City.