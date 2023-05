Amoklauf in Schule auf Instagram angekündigt

Nach den jüngsten Vorfällen u.a. an einer serbischen Schule nahm die Polizei die Drohung bitterernst.

Es sind per Instagram verbreitete Zeilen, die extrem verstören: Da schreibt ein (vermeintlicher) Mittelschüler, dass er um 8.30 in die Schule im 5. Bezirk kommt und mit seinem Freund R., der schon seit 7 im Haus ist und auf die Waffe, die der andere mitbringt, wartet. "Die erste Klasse, die ich angreife, ist die 4 D." Zuerst soll der Lehrer, dann die Kinder sterben.

Daraufhin - so kündigt der Schreiber an - würde er in den 1. Stock gehen, "wo ich (wörtlich, siehe oben) den Direktor angreife und jeden Lehrer/innen, den ich im Lehrerzimmer sehe". Dem folgen weitere Morddrohungen gegen mehrere Klassen sowie gegen eine bestimmte Person: "zerbreche dir jeden Knochen und schneide deine haut weg". Laut Polizeisprecher Daniel Fürst hat es sofort Montagfrüh eine Durchsuchung der betroffenen Schule gegeben: "Dar über hinaus wurde und wird das Objekt überwacht. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt zur Ausforschung des Tatverdächtigen." (kor)