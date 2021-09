Angestellte in Wiener Tankstelle mit Messer bedroht

Räuber flüchtete mit Geld aus der Kasse.

Mit einem Messer bewaffnet hat ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag eine Tankstelle in Wien-Floridsdorf überfallen. Der dunkel gekleidete Räuber habe eine Angestellte bedroht und sei mit Geld aus der Kasse entkommen, berichtete die Polizei. Die Frau blieb unverletzt und die Fahndung bisher erfolglos. Das Landeskriminalamt sucht nun Zeugen der Tat kurz vor 22.00 Uhr in der Wagramer Straße.

Der Räuber soll 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und eine weiße FFP2-Maske getragen haben. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Daunenjacke, schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Baseballkappe, dazu Hose und Schuhe ebenfalls in Schwarz, zudem hatte er einen dunklen Rucksack dabei. Hinweise nehmen die Ermittler der LKA-Außenstelle Nord unter der Telefonnummer 01-31310-67800 entgegen.