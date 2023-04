Anrainerin wollte im Stau über Straße – überrollt

Ein ''Abschneider'' über die Fahrbahn kostete einer 60-Jährigen das Leben.

Wien. Der tragische Unfall ereignete sich Mittwochfrüh um 8.50 Uhr im Kreuzungsbereich der Sterngasse mit der Pfarrgasse in Liesing. In der Rush Hour war es hier zu einem Stau bzw. zu einem Stop-and-go-Verkehr gekommen, bei dem auch ein Miet-Lkw aus Oberösterreich immer wieder kurz anhalten musste, bevor der Chauffeur (49) endlich auf der Linksabbiegespur in die Pfarrgasse fahren konnte.

Wie es derzeit aussieht, dürfte eine 60-Jährige, die in der unmittelbaren Umgebung wohnt, just diesen Moment genutzt haben, um die Fahrbahn zu einem Grünstreifen zu überqueren – an einer Stelle, wo sich kein Schutzweg oder eine Ampel befindet.

Als der Lastwagen erneut losfuhr, wurde die Frau voll erfasst und überrollt. Der Lkw-Lenker hatte keine Chance mehr zu bremsen. Zahlreiche Zeuge mussten das Drama mitansehen. Der Lkw-Lenker erlitt einen Schock. Das Verkehrsunfallkommando ermittelt.