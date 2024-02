Anteil ausländischer Menschen in Wien wächst weiter

Von den mehr als zwei Millionen Menschen, die in Wien wohnen hat jeder dritte einen österreichischen Pass.

2.006.134 - das ist die Zahl der Einwohner Wiens zum Jahresbeginn 2024, wie ein Bericht der Statistik Austria zeigt. Dieser zeigt aber auch, dass davon 710.633 Menschen ohne österreichischen Reisepass darunter sind. Das macht 35,4 Prozent der Wiener Bevölkerung aus.

Der jeweilige Anteil ausländischer Menschen variiert dabei von Bezirk zu Bezirk. In 15 Wiener Gemeindebezirk Rudolfsheim-Fünfhaus war es im Vorjahr mit 45 Prozent fast die Hälfte der Bewohner, die keinen österreichischen Pass besitzen. Die aktuellen Zahlen für die einzelnen Bezirke werden im Mai präsentiert. Hinter Rudolfsheim landete 2023 die Brigittenau mit 42,4 Prozent vor Favoriten mit 41,6 Prozent. Die wenigsten Ausländer sind in Hietzing daheim. Hier leben knapp ein Viertel der Bezirkseinwohner ohne heimischen Pass. Die meisten in Wien wohnenden Ausländer kommen letztes Jahr aus Serbien, der Türkei, Deutschland und Polen.

Mit insgesamt 1,2 Prozent Plus verzeichnet die Bundeshauptstadt auch gleichzeitig die größte Zunahme in der Bevölkerung. In Österreich leben mit Stand 1. Jänner 2024 gesamt 9.159.993 Menschen. Das ist um 55.221 Personen mehr, als zu Beginn des letzten Jahres.