Mordversuch mit zugespitztem Buttermesser an Zellengenossen

Anklage lautet auf versuchten Mord - 25-Jähriger machte Notwehr geltend.

Wegen versuchten Mordes an einem Mithäftling hat sich ein 25-jähriger Insasse der Justizanstalt Wien-Josefstadt am Donnerstag vor einem Schwurgericht verantworten müssen.

Sechs Mal in Rücken und Seite gestochen

Er hatte einem um zwei Jahre älteren Mann in einer Vier-Personen-Zelle ein zugespitztes Buttermesser insgesamt sechs Mal in den Rücken und in die Flanke gestoßen. Die beiden anderen Zellengenossen kamen dem Angegriffenen zu Hilfe, der Attackierte erlitt keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Selbstgemachter Alkohol führte zu Streit

Der Angeklagte machte Notwehr geltend. Der 25-Jährige und das spätere Opfer hatten im Haftraum aus gegärtem Obst, Germ und Zucker selbsthergestellten Alkohol getrunken. Als sie beide mehr als 1,5 Promille im Blut hatten, kam es zu einem Streit. "Mir ist die Hand ausgerutscht, ich hab ihm eine geben. Er hat mich genervt", gab der Angeklagte zu Protokoll. Der 27-Jährige habe zurückgeschlagen und sei dann "richtig aggressiv" geworden und auf ihn "eingesprungen".

Angeklagter: "Hab mich nur verteidigt"

"Ich hab' mich nur verteidigt", behauptete der 25-Jährige. Er habe den Mithäftling mit dem Messer "nur abschrecken" wollen: "Ich wollte ihn nicht verletzen oder gar töten."