AUA startete mit einer Panne ins Neue Jahr

Passagiere hatten gleich zu Jahresbeginn Ärger mit einem AUA-Flug. Ein seltener Zwischenfall sorgte für eine Verspätung von über zweieinhalb Stunden auf der Strecke nach Amsterdam.

Nicht gut startet das neue Jahr für jene Passagiere, die am 1.1. mit dem Austrian Airlines Flug OS 373 von Wien nach Amsterdam fliegen wollten. Wie das Luftfahrtmagazin "Austrian Wings" berichtet, bremste ein kurioser Vorfall das Flugzeug aus.

Seltener Defekt muss jetzt repariert werden

Ausgerechnet wegen einer gebrochenen Wasserleitung an Bord musste erst ein Ersatzflugzeug organisiert werden. Eigentlich hätte der Airbus A321 der AUA um 14.50 Uhr von Wien Schwechat in Richtung Amsterdam abheben sollen. Doch beim Befüllen der Wassertanks des Flugzeuges kam es laut "Austrian Wings" vorliegenden Informationen zum Bruch einer Wasserleitung. In diesem Zustand konnte die Maschine den Flug in die niederländische Hauptstadt nicht durchführen. Ein derartiger technischer Defekt ist aber auch eher selten. Erst um 17.18 Uhr konnte Flug OS 373 schließlich in Wien abheben - allerdings mit einem Ersatzflugzeug.