Aufgebrachte Demonstranten prügelten auf Taxifahrer ein

Erdogan-freundlicher Taxler legte sich mit kurdischen Anti-Erdogan-Demonstranten an.

Wien. Zu einer spontanen Kundgebung war es in der Nacht auf Sonntag am Wiener Dr.-Karl-Renner-Ring beim Parlament gekommen. Etwa 50 Teilnehmer – offenbar Kurden – blockierten dabei sämtliche Fahrbahnen. Hintergrund: Die Erdogan-Regierung in der Türkei beschuldigt die Kurden, hinter einem Terroranschlag mit sechs Toten in Istanbul zu stecken – daraufhin griff die türkische Luftwaffe in der Nacht auf Sonntag kurdische Stellungen in Nordsyrien an. Dabei sollen zwölf Menschen getötet worden sein. Im Zuge der Kundgebung in Wien kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem 40 Jahre alten Taxler, einem Austrotürken, der die Menge passieren wollte und – wohl ein Erdogan-Freund – auf die Menge schimpfte. Mehrere Demonstranten prügelten durch das offene Seitenfenster auf den Berufsfahrer ein, der verletzt wurde. Ein 21-jähriger Haupttäter wurde festgenommen.