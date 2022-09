Aufregung um Youtube-"Sittenwächter" in Wien

Der türkischstämmige Youtuber Mesut Can Eray beschimpfte vor laufender Kamera "freizügig angezogene" Mädchen – und sorgt damit in Österreich und in der Türkei für Aufregung.

Der türkischstämmige Wiener Mesut Can Eray (auf Youtube 1,3 Millionen Follower) steht derzeit wegen seinem neuen Clip in Kritik – Twitter-User meldeten den Inhalt nun sogar der Polizei. Der Grund: In seinem neuesten Video für "MesutTV" befragt der Youtuber Mädchen und Frauen auf den Straßen Wiens zu ihren Outfits und macht auf Türkisch sexistische und abwertende Bemerkungen. Die Betroffenen verstehen dabei gar nicht, was Mesut sagt.

tek kelimeyle igrenc 0 komiklik pic.twitter.com/Il3S8XngYj — miaveli (@f4iryunki) September 7, 2022

In einem der Clips konfrontiert er ein Mädchen auf Türkisch "Seht ihr auch das was ich sehe, schau dich mal an. Schämst du dich nicht? Hier sind Familien! Wegen dir bin ich jetzt unrein."

Der LPD wurde dieser Tweet gemeldet – unter dem Cip ist folgende Antwort zu lesen: „Hinsichtlich des Videos, das einen Vorfall am Stephansplatz zeigt, können kursierende Meldungen über Maßnahmen der Polizei nicht bestätigt werden! Die Ermittlungen dazu laufen. Unsere Kolleg:innen werden alle rechtlich notwendigen & möglichen Schritte einleiten.“