Aus für Zoobesuch zu Weihnachten

Wien. Der Tiergarten Schönbrunn bleibt zu Weihnachten geschlossen. Entgegen der ursprünglichen Covid-19-Verordnung dürfen Tiergärten laut der heute beschlossenen Novelle doch nicht ab 24. Dezember öffnen, sondern bleiben bis auf Weiteres zu. Auch wenn die Tiere im Tiergarten Schönbrunn somit zu Weihnachten nicht besucht werden dürfen, wurde die Weißhandgibbon-Familie schon auf die Weihnachtszeit eingestimmt, schreibt der Tiergarten in einer Aussendung. "Die Tierpfleger haben unsere Gibbon-Familie mit einem Christbaum überrascht, der mit den verschiedensten Leckereien geschmückt war. Es gab Ringerl aus Paprika, Orangen und Äpfeln, Lametta aus Karotten und ein paar süße Bananen", erzählt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

© Daniel Zupanc

In erster Linie hat sich das Männchen Rao mutig an das „unbekannte Ungetüm“ herangewagt. Stück für Stück hat er den Baum abgeräumt, um die Leckereien dann mit seiner Familie zu teilen. Hering-Hagenbeck: „In den Regenwäldern Südostasiens schwingen sich Weißhandgibbons mit ihren langen Armen von Ast zu Ast. Auch beim Abräumen eines Christbaumes scheinen die langen Arme sehr praktisch zu sein.“ Während Rao kaum zu bremsen war, hat die dreijährige Saya den Baum nur skeptisch aus der Ferne begutachtet. Sipura und das einjährige Jungtier haben es sich in luftiger Höhe bequem gemacht und die köstlichen Bananen vernascht, die Rao vom Baum gepflückt hat.

Geschenkeverkauf am 23. und 24. Dezember

Aufgrund der großen Nachfrage öffnet der Tiergarten Schönbrunn am 23. und 24. Dezember am Haupteingang Hietzing seine Kassen für einen Last-Minute-Weihnachtsshop: Hier können von 10:00 bis 15:00 Uhr Gutscheine für Jahres- und Tageskarten sowie vergünstigte Weihnachtspakete (Eintrittskarten in Kombination mit Tierbabykalender, Wimmelbuch, Tiergarten-Bildbänden, Tiergarten-Kinderbüchern, Tiger-MNS) gekauft werden.