Aus Haft entlassen: Martha Krumpeck klebt wieder

Die Klima-Kleber blockieren die Rossauer Lände.

Nach 14 Tagen Haft hat Martha Krumpeck ihre Ersatzfreiheitsstrafe für einen einzigen Klebeprotest abgesessen. Sie wurde heute Früh aus dem Polizeianhaltezentrum entlassen und ist unmittelbar mit vier weiteren Menschen der Letzten Generation wieder auf die Straße gegangen.

???? FEUERALARM EINER SCHLAFENDEN GESELLSCHAFT????



Keine Stunde aus der Haft entlassen geht Martha sofort wieder in den Protest.



Was haben wir noch zu verlieren? Wir müssen jetzt ins Handeln kommen!

Sie befindet sich noch keine Stunde in Freiheit und hat sich bereits mit ihrer Hand auf der Rossauer Lände, unweit vom Polizeianhaltezentrum, an den Asphalt geklebt. "Nichts wird mich davon abhalten, weiter Alarm zu schlagen. Es steht jetzt wirklich alles am Spiel, deswegen gehe ich auch All-In. Die Kinder können im Gegensatz zu mir nichts tun, aber sie verlieren alles, wenn unsere Regierung die Klimakrise nicht endlich in den Griff bekommt" sagt Martha Krumpeck (31).