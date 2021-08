Autofahrer gibt bei Streit mit Kontrahenten Schuss ab

Ein 34-jähriger Lenker bedrohte bei einem Streit einen anderen Autofahrer mit einer Schusswaffe und gab einen Schuss in die Luft ab.

Wien. Aus derzeit ungeklärter Ursache gerieten zwei Fahrzeuglenker am in der Hardeggasse (22. Bezrik) in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 34-jährige österreichische Staatsbürger den 40-jährigen Mann mit einer Schusswaffe bedroht und einen Schuss in die Luft abgegeben haben. Anschließend soll der Tatverdächtige geflüchtet sein, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Der 40-Jährige meldete den Vorfall in einer Polizeiinspektion. Der 34-Jährige konnte aufgrund des Kfz-Kennzeichens von Beamten der Polizeiinspektion Langobardenstraße ausgeforscht und vorläufig festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges wurde eine Faustfeuerwaffe sowie ein Totschläger sichergestellt. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach einer polizeilichen Einvernahme, bei der der 34-Jährige die Anschuldigungen bestritt, wurde er über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.