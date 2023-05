Autokorso für Neutralität legt Wiener City lahm

Ein Autokorso brachte am Samstag den Verkehr in der Wiener Innenstadt zum Erliegen

Am Samstag sorgte ein Autokorso für Verzögerungen im Verkehr in der Wiener Innenstadt. Um 14:30 trafen sich rund 150 teilnehmende Fahrzeuge in Schwechat, um gegen den Krieg in der Ukraine und für die Neutralität Österreichs zu demonstrieren. Einige Teilnehmer fordern sogar, den Austritt Österreichs aus der Europäischen Union.

Demo geht bis 21 Uhr

Begleitet von der Polizei fährt der Korso derzeit über Ringstraße. Am Schwedenplatz soll die Demonstration für eine Stunde pausiert werden. Und dann geht es auf derselben Route zurück nach Schwechat, wo der Korso bis 21:00 Uhr offiziell angemeldet war.