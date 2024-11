Baby aus Säuglingsstation in Favoriten entführt

Am heutigen Donnerstag ereignete sich in Wien Favoriten wohl eine Horror-Tat. Ein Baby soll aus der Säuglingsstation in der Klinik in Wien Favoriten entführt worden sein. Aktuell ermittelt die Polizei.

Der erste Verdacht der Polizei konzentriert sich wohl auf das Umfeld der Familie. Das Baby lag mutmaßlich auf der Neugeborenenstation. Von dort soll es entführt worden sein. Unzählige Beamte sind aktuell im Einsatz und suchen nach dem Kind. Millionenbetrug um Reparaturbonus aufgedeckt

Grasser-Prozess: Berufungsverfahren nach vier Jahren weiter offen

IStGH erlässt Haftbefehl gegen Netanyahu Nach Informationen von oe24 kontrolliert die Polizei gerade die Ein- und Ausgänge der Klinik. Mehr in Kürze...