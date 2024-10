Bar-Beben: Aus Roberto American Bar wird SAMESAME ≠ just different

Ein neues Bar-Juwel öffnet in der Wiener Innenstadt seine Pforten.

Mit der Schließung von Robertos American Bar ist in Wien eine Institution verloren gegangen. Doch genau hier (Bauernmarkt 11-13) wird jetzt eine neue geboren. Das Barjuwel, das ab 17. Oktober hier seine Pforten für alle Cocktail- und Champagner-Fans öffnet, nennt sich SAMESAME ≠ just different.

Daniel Schober und sein Team packen an

Unter der Regie von Daniel Schober, mit über 20 Jahren internationaler Barerfahrung und der kreativen Unterstützung der „One Life Group“ verpasste man der eingestaubten Bar innerhalb nur eines Monats einen neuen Anstrich. Der edle Luster an der Decke ist das Herzstück des Raumes.

Daniel Schober verpasste der Roberto American Bar einen neuen Anstrich und führt diese jetzt unter dem SAMESAME ≠ just different © zVg ×

Die Barkarte

Die temporäre Barkarte widmet sich fast vergessenen Klassikern wie French Martini, Naked & Famous, Espresso Martini und Gin Basil Smash. Es gibt aber kaum einen Wunsch, der hier nicht erfüllt werden kann. Statt Happy Hour gibt es hier die „Freudenstund“, zu dieser kommen vor allem Freunde des Perlweins auf ihre Kosten. Ein Glas Champagner von Veuve Clicquot bis Blanc de blancs kostet hier zwischen 11 und 14 Euro.

Ein Ort zum Wohlfühlen und Gustieren.