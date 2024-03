Betrunkener (25) bedrohte ganze Familie

Zuerst bedrohte er seine Freundin und deren Mutter, danach schlug er den 7-jährigen Sohn seiner Partnerin.

Ein Betrunkener hat am frühen Dienstagabend in Wien-Floridsdorf seine Partnerin und ihre Mutter mit einem Messer bedroht und den siebenjährigen Sohn seiner Lebensgefährtin geschlagen.

Laut Polizeisprecherin Barbara Gass wurde die Polizei gegen 18.15 Uhr alarmiert. Der 25-Jährige hatte zuvor die 30 beziehungsweise 60 Jahre alten Frauen bedroht und dann begonnen, sich selbst mit dem Messer zu verletzten. Die Bedrohten wollten dies verhindern, der Mann versuchte daraufhin, sie anzugreifen.

Schlug auch den Sohn (7) seiner Freundin

Bei dieser Auseinandersetzung schlug der Gewalttäter den Buben seiner Partnerin mit der flachen Hand. Die Frauen flüchteten mit dem Siebenjährigen aus der Wohnung und alarmierten die Polizei. Auch die Festnahme des 25-Jährigen war nicht einfach, weil sich der Mann mit Gewalt wehrte. Gegen ihn wurde ein Betretungs-und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Einvernahmefähig war er bisher nicht, er befand sich am Mittwoch noch in polizeilicher Anhaltung. Die Frauen und der Bub wurden nicht verletzt. Die Lebensgefährtin gab bei einer Befragung an, dass der 25-Jährige schon früher gewalttätig geworden sei.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133).