Einsatzkräfte an Wiener Hotspots unterwegs

Seit Donnerstagabend ist das Einsatzteam Stadt Wien zusammen mit der Polizei am Donaukanal sowie Resselpark und Karlsplatz mit zivilen Kräften unterwegs.

Seit Donnerstagabend finden an den Hotspots Wiens wie zum Beispiel am Donaukanal und am Resselpark und Karlsplatz vermehrt Kontrollen statt.

In Zusammenarbeit mit Polizei

Das Einsatzteam der Stadt Wien ist unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen zusammen mit der Polizei am Donaukanal sowie Resselpark und Karlsplatz mit zivilen Kräften unterwegs. Auch Beschwerden über Lokale werden Wien-weit von mehreren Teams geprüft. „So wie im vergangenen Jahr konzentrieren sich unsere Kontrollen auf den illegalen Verkauf von Getränken und sonstigen Gegenständen, die Einhaltung der behördlichen Auflagen der Lokale und der Nutzung von Musikanlagen im öffentlichen Raum“, sagt Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

Müllverbrauch steigt

Durch den illegalen Verkauf steigt das Müllaufkommen, Personengruppen werden durch die günstigen Preise angelockt und der Jugendschutz wird nicht berücksichtigt. Neben Bier und Wein werden auch Spirituosen an Jugendliche und Minderjährige ausgeschenkt.

Getränke und Musikanlagen beschlagnahmt

Seit Donnerstag wurden mehr als 1.000 Dosen Bier, Jägermeister, Wodka und andere Spirituosen beschlagnahmt und die Händler angezeigt. In 14 Fällen wurden professionelle Musikanlagen genutzt und nach Aufforderung vom Gelände entfernt. „Sobald professionelle Musikanlagen genutzt werden, werden die Feiernden angezogen und die Lärmbelästigung für die AnrainerInnen steigt“, weiß Walter Hillerer. Deshalb finden die Kontrollen bis in die Morgenstunden statt und die Betreiber der Musikanlagen werden aufgefordert, diese zu entfernen. Sollte der Aufforderung nicht Folge geleistet werden, ist eine Beschlagnahme möglich. Diese Maßnahme musste bis dato noch nicht angewendet werden.

Lokalräumung bei Club in Favoriten

Ein weiteres Team des Einsatzteams führte zusammen mit der Polizei und der Finanzpolizei Kontrollen der Nachtgastronomie durch. In Favoriten wurden in einem Club mehr als 300 Feiernde angetroffen. Fehlende COVID-19 Schutzmaßnahmen führten zu einer Räumung des Clubs. Die Gäste verhielten sich während der Amtshandlung ruhig. Die Betreiber wurden angezeigt.

10 Covid-Anzeigen

Auch ein Lokal in Mariahilf wurde nach 1 Uhr Früh geöffnet vorgefunden. Im Lokal fand eine Geburtstagsfeier statt. Die Feier wurde aufgelöst und die Betreiber ebenso angezeigt. Das Resümee der Kontrollen: 10 Anzeigen nach den aktuellen COVID-19 Maßnahmen, 9 Anzeigen nach der Gewerbeordnung, Tabakgesetz, etc. und 5 Anzeigen wegen Schwarzarbeit. Die Kontrollen werden gemeinsam mit den anderen Einsatzeinheiten weitergeführt.