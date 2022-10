Betrunkener im Prater verletzt zwei Polizisten

Ein 27-jähriger Mann randalierte bei einer Großveranstaltung in Wien-Leopoldstadt und ging auf Polizisten los.

Wien. Sonntagabend verständigten Securities einer Großveranstaltung in Wien-Leopoldstadt die Polizei, da sie Probleme mit einem randalierenden Gast hatten.

Als die Beamten eintrafen, ließ der 27-jährige Österreicher von den Securities ab und ging auf die Polizisten los. Er versuchte einen Beamten in den Schwitzkasten zu nehmen und an der Schutzweste zu Boden zu zerren. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Sogar als der 27-Jährige bereits Handfesseln angelegt bekommen hatte, attackierte der Mann die Beamten. Dabei wurden zwei Polizisten verletzt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Sie mussten sich ambulant in Krankenhäuser begeben, wie die Polizei berichtet.

Im Arrestbereich konnte eine erhebliche Alkoholisierung des Tatverdächtigen festgestellt werden. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.