Betrunkener zündete Kleidung in Wiener Wohnung an

Ein 39-Jähriger zündete betrunken in seiner Wohnung in Floridsdorf Kleidungsstücke an und warf sie aus dem Fenster.

Ein 39-Jähriger soll Freitagnachmittag in Wien-Floridsdorf in seiner eigenen Wohnung ein Kleidungsstück angezündet und aus dem Fenster geworfen haben. Er flüchtete, wurde aber bald danach gefunden und einem Alkovortest unterzogen. Dieser ergab einen Messwert von über 2,2 Promille, berichtete Polizeisprecher Mohamed Ibrahim. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Der Vorfall trug sich gegen 13.30 Uhr zu, eine Zeugin verständigte die Polizei. Die Berufsfeuerwehr löschte die brennende Kleidung rasch und lüftete die Wohnung sowie das Stiegenhaus. "Es kam zu keinen Beschädigungen außerhalb der Wohnung", so der Polizeisprecher.