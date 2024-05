Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Wien

Der maskierte Täter konnte mit Bargeld entkommne.

Ein Maskierter hat am Pfingstmontagabend in Wien-Meidling eine Tankstelle überfallen. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass kam der Mann gegen 21.15 Uhr zu der Tankstelle in der Ruckergasse, bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld.

Die Frau gab ihm einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich, dann flüchtete der Räuber. Die Außenstelle Süd des Wiener Landeskriminalamtes ermittelt. Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise an jede Dienststelle.