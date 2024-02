Biker plant Flug bis zum Stadthallen-Dach

Sensations-Stunt bei Masters of Dirt im März in der Wiener Stadthalle geplant

Beim Masters of Dirt in der Wiener Stadthalle steigt am 16. März, exakt um 20 Uhr, ein in Europa noch nie gezeigter Stunt: Der Australier Jay Archer wird laut M.O.D. Mastermind Geog Fechter einen Triple Backflip auf seinem Stark Varg E-Motocross Bike wagen.

Für diesen Trick wird eigens eine sechs Meter hohe Rampe – üblich sind drei Meter – errichtet.Normalerweise fliegt Archer dabei viel höher als die 17 Meter, die es bis zum Dach der Wiener Stadthalle sind – derzeit wird heiß diskutiert, ob er das Dach der Stadthalle bei seinem Flug berühren wird und danach sicher landen kann. Jedenfalls wurde dafür ein eigener Airbag für Bike-Superstar Archer konstruiert.