Bis zu 1 Monat Wartezeit auf das "Pickerl"

In der Automechaniker-Branche fehlen derzeit 1.000 Facharbeiter.

Der Fachkräftemangel macht auch vor Autowerkstätten nicht halt. Es fehlen laut Wirtschaftskammer 1.000 Fahrzeugtechniker. Auf einen Termin fürs "Pickerl" muss man derzeit einen Monat lang warten. Autos werden immer komplexer, und damit auch die Arbeit in den Werkstätten. Das heizt den Fachkräftemangel zusätzlich an. "Der Facharbeitermangel bei uns ist eklatant. In der Branche fehlen derzeit 1.000 Facharbeiter", sagte Landesinnungsmeister für Fahrzeugtechnik Georg Ringseis dem ORF.

Das und die Urlaubssaison führen zu längeren Wartezeiten in den Werkstätten. "Vier Wochen wartet man derzeit in Wien auf einen planbaren Termin wie das Pickerl oder ein Service", sagte Ringseis. Besserung ist nicht in Sicht. "Diese Situation wird sich in der Umstecksaison ab Mitte Oktober bis zu Weihnachten zuspitzen", so der Wiener Innungsmeister.

Die Wirtschaftskammer versucht neue Lehrlinge mit Infoveranstaltungen in Einkaufszentren, über Lehrlingswettbewerbe und über soziale Netzwerke zu finden. Laut dem Landesinnungsmeister ist es "wahnsinnig schwer", passenden Nachwuchs zu finden. Das liege auch daran, dass sich das Berufsbild gewandelt habe.