Böller-Attacke war Rache von Party-Crashern

Weil fünf ungebetene Gäste nicht auf eine Teenie-Party durften, kamen sie in mit einer Böller-Bombe wieder.

Wien. Wie berichtet, kam es in der Nacht auf Sonntag in einem Altbauhaus am Alsergrund, in dem auch die bekannte Künstlerin Verena Auersperg mit ihrer Familie wohnt, zu der heimtückischen Pyro-Attacke, bei der alle Fenster im Stiegenhaus zerstört wurden und die Society-Lady durch Glassplitter verletzt wurde. „Außerdem hörte ich bis am nächsten Tag gar nichts, erst langsam wurde es wieder besser“, erzählt die 57-Jährige – während die Hintergründe für den feigen Anschlag nach und nach durchsickern:

Schutzbrillen. Demnach hatte die 15-jährige Tochter von Verena Auersperg am Nachmittag eine Party mit zirka 50 Gleichaltrigen gefeiert. Als fünf ganz in Schwarz gekleidete Burschen mit einer Flasche Wein in der Hand auftauchten, die nicht auf der Gästeliste standen, wurde den Party-Crashern der Eintritt verwehrt – beim Verlassen des Hauses schlugen sie ein Fenster ein. Spät in der Nacht zur Tatzeit sah eine Zeugin drei dieser Jungs mit Hoodies über den Kopf gezogen und Laborschutzbrillen aufgesetzt durchs Stiegenhaus schleichen – dann knallte es auch schon. Die Bande soll bereits identifiziert sein – die Böller-Gangster sind alle 15-Jährige. Die Polizei ermittelt.

(kor)