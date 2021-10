Bombendrohung gegen Belarus-Botschaft in Wien-Penzing

Update: Inzwischen hat sich der Alarm als Fehlalarm herausgestellt.

Gegen die Botschaft von Belarus (Weißrussland) in Wien ist am Freitag offenbar eine Bombendrohung eingegangen. "Es gibt seit den Mittagsstunden einen Einsatz wegen einer Bedrohungslage", bestätigte Polizeisprecher Christopher Verhnjak auf APA-Anfrage Berichte von Anrainern. Er betonte, dass es sich um exterritoriales Gebiet handelt und die Ermittlungen an Ort und Stelle in Abstimmung mit Botschaftspersonal und dem Landesamt für Verfassungsschutz (LVT) durchgeführt werden.

Laut Anrainern wurden vorübergehend auch Bewohner von Nachbargebäuden der Botschaft aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Inzwischen hat sich der Alarm jedoch als Fehlalarm herausgestellt.