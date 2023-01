Bombendrohung: Wiener Hauptbahnhof evakuiert

Der Wiener Hauptbahnhof musste Dienstagabend wegen einer Bombendrohung gesperrt werden. Inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden.

Wien. Am Dienstagabend wurde der Wiener Hauptbahnhof wegen einer Bombendrohung evakuiert und gesperrt. Um etwa 22.30 Uhr rückte die Polizei im Großaufgebot aus. Züge und U-Bahnen hielten nicht. Der Einsatz lief bis in die Nacht. Um etwa 23.43 Uhr gaben die ÖBB Entwarnung: Die behördliche Sperre sei aufgehoben, Fahrten wieder möglich. Reisende müssten aber nach wie vor Verspätungen von etwa 20 Minuten in Kauf nehmen.

Während des Polizei-Einsatzes kam es zum erliegen des Zug- und U-Bahnverkehrs. Vor allem zwischen Wien Meidling und Wien Floridsdorf war es zu Zugausfällen und Verspätungen gekommen. Die Züge zwischen Wien Quartier Belvedere und Wien Matzleinsdorfer Platz fuhren ohne Halt in Wien Südtiroler Platz. Reisende mit ÖBB-Tickets in Wien konnten zur Zeit der Sperre die Wiener Linien benutzen.

U-Bahnen hielten nicht am Hauptbahnhof

Wegen des Polizeieinsatzes hielten auch die U-Bahn-Züge der Linie U1 die Station Hauptbahnhof nicht ein. Nach dem Einsatz kam es zu unterschiedlichen Intervallen bei der U1, O, 18, 13A und 69A.