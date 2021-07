Großbrand: Rauchsäule über Wien

Eine Lagerhalle in der Triester Straße geriet in Brand.

Wien. Am Montag um etwa 17.10 Uhr wurden die ersten Feuerwehr-Kräfte zu einem Brand in der Triester Straße, in der Nähe des Matzleinsdorfer Platzes im 10. Bezirk, alarmiert. Eine Lagerhalle stand in Brand und eine riesige Rauchsäule war kilometerweit über Wien sichtbar.

Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 30 Mann aus, wie die Feuerwehr gegenüber oe24 bestätigte. Mit zwei Löschleitungen und unter Atemschutz wurde der Brand bekämpft. Die Triester Straße musste nicht gesperrt werden, weil die Einsatzkräfte ins Gelände der Lagerhalle einfuhren.