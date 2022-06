× Brand: Bewohner wollten in Panik von Balkon springen

Aufgrund des beißenden Rauchs war 32 Personen der Fluchtweg abgeschnitten.

Wien. Dramatische Szenen spielten sich Samstag früh in einem 9-stöckigen Hochhaus in der Altmannsdorfer Straße in Liesing ab.

Gegen 5.30 Uhr brach in einer Wohnung in zweiten Stock Feuer aus. Die Bewohnerin bemerkte den Brand und konnte ins Freie flüchten. Da sie jedoch die Türe offen ließ, breiete sich sofort beißender Rauch im Stiegenhaus aus und Dutzende Mieter waren eingeschlossen.

Todesangst. Als die Feuerwehr mit 70 Einsatzkräften eintraf, stand die betroffene Wohnung bereits in Vollbrand und der Verputz im Stiegenhaus platze aufgrund der enormen Hitze von den Mauern. Zudem standen mehrere Mieter panisch an den Fenstern oder auf Balkonen und drohten in die Tiefe zu springen. Ein Bewohner klettere in Todesangst sogar außen von einem Balkon zum nächsten, um sich in Sicherheit zu bringen.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

© Stadt Wien / Feuerwehr ×

Drehleiter. Sämtliche Mieter, darunter viele Kinder, konnten über Drehleitern oder mit Fluchtfiltermasken gerettet werden. 32 Personen wurden von der Rettung versorgt, zehn davon atmeten auf ihrer Flucht Rauchgase ein und kamen ins Spital. Die Brandursache ist unklar.