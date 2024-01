Brand in Sunken City: Feuerteufel geschnappt

Ein paar Tage nach dem Feuerinferno im Sansigarden, konnte ein 46-Jähriger festgenommen werden. Er soll noch für weitere Brände auf der Donauinsel verantwortlich sein.

Letzen Freitag stand das Lokal in der Sunken City unmittelbar neben dem Leuchtturm in Vollbrand. Die Rauchschwaden waren schon von weitem zu sehen (oe24 berichtete). Aufgrund akribischer Ermittlungen der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien konnte ein Tatverdächtiger am Mittwoch vorläufig festgenommen werden. Der Österreicher zeigte sich bei der Einvernahme geständig.

© DOKU-Niederösterreich ×

© DOKU-Niederösterreich ×

Für weitere Brände verantwortlich

Schon in den vergangenen Jahren kam es zu ähnlichen Vorfällen auf der Donauinsel. Auch diese sollen von dem 46-Jährigen begangen worden sein. Die Ermittler werteten erneut Videosequenzen und Überwachungsvideos aus, um den Tatverdächtigen ausfindig zu machen.