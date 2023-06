Brutale Attacke: Pride-Teilnehmer niedergeschlagen

Ein Augenzeuge berichtet gegenüber oe24 eine brutale Attacke gegen zwei Pride-Teilnehmerinnen am Stephansplatz. Eine Person erlitt nach einem Faustschlag eine Platzwunde im Gesicht und fiel ohnmächtig zu Boden.

Wien. Am Samstag ging in Wien die Vienna Pride über die Bühne. 300.000 Menschen feierten Toleranz für alle und setzten ein friedliches Zeichen für die Rechte von LGBTIQ-Menschen. Während auf dem Rathausplatz am Abend bei der After Pride Celebration mit Künstlern gefeiert wurde, kam es am Stephansplatz zu einer Attacke auf zwei Pride-Teilnehmerinnen. Wie ein Augenzeuge berichtet, provozierte eine Gruppe mit homophoben Sprüchen mehrere Pride-Teilnehmer – diese versuchten die Situation zu beruhigen.

Aus der Gruppe löste sich eine Person und schlug eine Pride-Teilnehmerin mit der Faust so stark ins Gesicht, dass diese offenbar ohnmächtig zusammenklappte, wie ein Augenzeuge die Situation schildert. Die am Boden liegende Frau hatte eine Platzwunde auf der Stirn. Einer weiteren Frau, die schlichten wollte wurde von einem Angreifer in den Bauch getreten.

Der Vorfall habe sich um etwa 19 Uhr zugetragen, so der Augenzeuge. Die Tatverdächtigen seien nach der Attacke von dem Platz geflüchtet. Die Polizei bestätigt einen Vorfall am Stephansplatz und eine folgende Amtshandlung.