Mehrere Jugendliche attackierten in Wien-Favoriten ein älteres Paar.

Zu einem brutalen Vorfall kam es am Freitagabend in Wien-Favoriten. An der Straßenbahnstation Reumannplatz gerieten mehrere Jugendliche aus bisher unbekannter Ursache mit einem älteren Paar aneinander.

Prügel-Attacke

Der Streit eskaliert rasch, die Teenie-Gang wird handgreiflich und prügelt auf den älteren Mann ein. Als die Frau dann ihr Handy zückt und die Attacke filmen will, eskaliert die Situation völlig. Die fünf Jugendlichen attackieren nun auch die ältere Dame und versuchen ihr das Smartphone zu nehmen. Dabei wird die Frau am Kopf erwischt.

Mehrere Passanten versuchen die Jugendlichen zu beruhigen, die Situation löst sich aber erst auf, als die Polizei einschritt. Die Teenager ergriffen die Flucht, das ältere Paar wollte laut Rettung keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.