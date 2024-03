Brutaler Iphone-Räuber mit Versace-Brille gesucht

Zusammen mit einem Komplizen soll der mutmaßliche Räuber einen 19-Jährigen überfallen haben.

Wien. Bange Minuten für einen 19-Jährigen in Simmering: Zwei vorerst Unbekannte sollen das Opfer bereits am 11. Februar gegen 17 Uhr zuerst zu Boden geworfen und dann verprügelt haben. Dabei teilten sie Schläge gegen dessen Kopf und Körper aus.

Nachdem die beiden Täter den 19-Jährigen in den Nahbereich des Herderparks gezerrt hatten, klauten sie dessen iPhone 12 im Wert von rund 500 Euro und forderten das Opfer auf, in einer nahegelegenen Bank Geld abzuheben. Andernfalls, drohten sie, würde der junge Mann eine Kugel in den Kopf bekommen. Nach der Übergabe des Geldes konnte das Opfer schließlich fliehen.

© LPD Wien

Versace-Brille und weiße Sportschuhe

Im Zuge der Ermittlungen konnte von einem der mutmaßlichen Räuber eine Videoaufnahme eruiert werden.

Gesucht wird ein ungefähr 175 cm großer und etwa 25-jähriger Mann mit Dreitagebart. Getragen hatte er eine grüne Cargohose, weiße Sportschuhe und eine auffällige, schwarze Sonnenbrille von Versace.

© LPD Wien

Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen nun aufgrund des Lichtbildes auf Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 01/31310-33800.