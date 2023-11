Diese Mega-Rekorde knackte Max Verstappen 2023

Nicht weniger als 10 Super-Rekorde knackte Max Verstappen auf dem Weg zum denkwürdigen 3. WM-Titel. Darunter die meisten Siege, die meisten Punkte und über tausend Führungsrunden.

"Was für eine unglaubliche Saison", jubelte Verstappen bei der nächtlichen WM-Party im taghell erleuchteten Fahrerlager von Abu Dhabi, nachdem er seine 1.003. Führungsrunde in den heißen Wüstenasphalt gebrannt hatte. Fast sentimental meinte der Dreifach-Weltmeister: "Das war tatsächlich ein bisschen emotional auf der In-Lap (Ehrenrunde, d. Red.), immerhin bin ich zum letzten Mal in diesem Auto gesessen." Verstappen über sein Rekord-Jahr: "Es wird schwer, etwas Ähnliches noch einmal zu machen." Mit dem dreimaligen Weltmeister feierten die Bullen-Crew, sowie die engsten Wegbegleiter wie Freundin Kelly, Papa Jos oder Red-Bull-Mastermind Helmut Marko.

10 Rekorde für die Ewigkeit?

Was die Karriere-GP-Siege betrifft, liegt Mercedes-Star Lewis Hamilton mit 103 noch weit vor Verstappen (54). Aber, wie Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko (80) betont: "Dass ein Fahrer in einer Saison so überlegen ist, wird es vielleicht nie wieder geben."

Verstappen gewann 19 von 22 Rennen 2023 (sein alter Rekord lag bei 15 Siegen), was einer Siegquote von 86,36% entspricht (bisher: Alberto Ascari 75%/1952): Er pulverisierte auch weitere wichtige 8 Saison-Bestmarken.

12 Mal startete "Super-Max" aus der Poleposition, jedes Mal gewann er auch den GP - auch hat kein Fahrer zuvor geschafft.

Punkte-Vorsprung allein hätte für Titel gereicht

Mit 575 Punkten sammelte Verstappen 121 Punkte mehr als in seiner bisherigen Rekord-Saison 2022 (454). Sein Rekord-Vorsprung allein (290 Punkte auf Perez/285) hätte zum Gewinn der WM gereicht (mit seinen 575 Punkten übrigens die Konstrukteurs-WM allein gewonnen - mit 166 Punkten Vorsprung auf Mercedes mit Lewis Hamilton und George Russell).

Verstappens am 7. Mai in Miami gestartete Siegesserie erstreckte bis zum GP von Italien in Monza und wurde erst am 17. September in Singapur gestoppt (Verstappen nur Fünfter und zum einzigen Mal 2023 nicht am Podest). Carlos Sainz gewann in Singapur übrigens als einziger Nicht-Red-Bull-Pilot einen GP in diesem Jahr. Die beiden restlichen Siege gingen an Sergio Perez im zweiten Red Bull, wobei Verstappen Zweiter bzw. Dritter wurde. Damit kommt "Super-Max" auf 21 Podest-Platzierungen - Rekord!

Dass bei all diesen Superlativen unterm Strich der früheste WM-Titel fixiert wurde (bei noch sechs ausstehenden Rennen) ist fast logisch. Abwarten, ob Verstappen den einen oder anderen Rekord im kommenden Jahr noch toppen kann - bei zwei Rennen mehr 2024 (nämlich 24) sind neue Bestmarken zumindest nicht ausgeschlossen.