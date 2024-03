MAXimal begeistert: Wolff will Verstappen

Mercedes-Teamboss Toto Wolff (52) ist auf der Suche nach einem Hamilton-"Ersatz".

„Es ist eine Beziehung zwischen uns, die irgendwann passieren wird. Die Frage ist nur wann.“ Es ist kein Geheimnis, dass Max Verstappen (26) Toto Wolffs Wunschkandidat ist, wenn es um die Nachfolge von Lewis Hamilton (39) geht. Der siebenfache Formel-1-Champion wechselt mit Ende der Saison zu Ferrari – bei Mercedes muss also Ersatz her. Team-Boss Wolff bekundete in einem Interview mit Fox Sports Australia in Melbourne einmal mehr sein Interesse am dreifachen Weltmeister: „Wir haben einen Platz frei, den einzigen in einem der Topteams – außer Max entscheidet, dass er weggeht, dann wäre er bei uns sofort besetzt.“

Verstappens Red-Bull-Vertrag läuft noch

Der Vertrag des Niederländers läuft zwar noch bis 2028, der Skandal rund um Teamchef Horner (ihm wird vorgeworfen eine Mitarbeiterin sexuell belästigt zu haben) könnte jedoch einen vorzeitigen Abschied bedeuten. Der 26-Jährige gab zuletzt an, sich bei seinem derzeitigen Rennstall wohl zu fühlen – Wolff braucht also Optionen. Die Silberpfeile sollen am 42-jährigen Doppel-Weltmeister Fernando Alonso (Aston Martin) und dem 29-jährigen Carlos Sainz (Ferrari) interessiert sein. Auch Mercedes-Nachwuchstalent Kimi Antonelli (17) wäre eine Möglichkeit.

Red Bull ebenfalls auf Fahrersuche

Im Red Bull-Lager geht man davon aus, dass Verstappen bleiben wird, allerdings läuft der Vertrag von Sergio Perez mit Jahresende aus. Sollte der 34-Jährige nicht verlängern, hat man im österreichischen Rennstall schon einen Ersatz bei der Hand. Alexander Albon (27), der von 2019-2020 bereits Verstappens Red-Bull-Kollege war, sei eine Option. Damals überzeugte der Thailänder allerdings nicht, mit starken Leistungen bei Williams fuhr er sich aber wieder ins Rampenlicht. Auch die McLaren-Piloten Lando Norris (24) und Oscar Piastri (22) soll man im Visier haben.