Bub (3) fuhr alleine mit der U-Bahn

Ein hungriger Dreijähriger wollte alleine zu einem Fast-Food-Restaurant

Ein hungriger Dreijähriger hat sich Sonntagabend alleine auf dem Weg zu einem Wien Fast-Food-Restaurant aufgemacht. Der Bub nutzte einen unbeobachteten Moment, um sich von einem Spielplatz in Meidling davonzustehlen. Dabei dürfte er sich aber in die U6-Station Am Schöpfwerk verirrt haben und stieg in einen Zug Richtung Floridsdorf. Eine fieberhafte Suche der Mutter war die Folge, berichtete die Polizei am Sonntag.

Einem Fahrgast fiel dann auf, dass das Kind ganz alleine unterwegs war. In der Station Spittelau stieg der Passagier mit dem Buben aus und informierte die Stationsaufsicht, die in weiterer Folge die Polizei alarmierte. Beamte der Polizeiinspektion Otto-Wagner-Platz nahmen den Buben in ihre Obhut und konnten rasch eruieren, dass die Mutter in der Zwischenzeit die Polizeiinspektion Am Schöpfwerk aufgesucht hatte.

Von dort aus wurde bereits eine großangelegte Suche durchgeführt, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Polizisten begleiteten die Mutter zur Polizeiinspektion Otto-Wagner-Platz, wo sie ihren Sohn wohlbehalten wieder in die Arme schließen konnte.