Bürgerrmeister am Silvesterpfad

Bgm. Michael Ludwig (SPÖ) schaute sich die Veranstaltung und die Sicherheitszentrale des Events an.

Der 33. Wiener Silvesterpfad ist gestartet: Seit heute 31.12. um 14.00 locken die Bühnen Freyung, Am Hof, Graben, Stephansplatz, Kärntner Straße und Neuer Markt mit einem kostenlosen Programm quer durch alle Genres. Die Locations Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater und Rathausplatz - die größte der acht Bühnen - starten um 20.00 bzw. 22.00 Uhr mit dem Programm.

Ludwig besuchte die Kommando-Zentrale

Zum Start der Großveranstaltung besuchte Bürgermeister Michael Ludwig am frühen Nachmittag die Einsatz- und Sicherheitszentrale des Wiener Silvesterpfads in der Innenstadt. Von hier aus koordiniert der Veranstalter, die Stadt Wien Marketing gmbh, in enger Zusammenarbeit mit Blaulichtorganisationen und sämtlichen relevanten Behörden, die Geschehnisse einer der größten Silvesterfeierlichkeiten Europas. Der Silvesterpfad, der in vergangenen Jahren von jeweils rund 800.000 Feiernden besucht wurde, findet unter hohen Sicherheitsmaßnahmen statt. Es wird mehr als 100 Stunden Programm geboten.



Gesicherter Super-Event bis zwei Uhr in der Früh

„Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Veranstalters, den Sicherheitskräften und allen Mitgliedern der Blaulichtorganisationen sowie den beteiligten Behörden bedanken. Durch ihren unermüdlichen Einsatz tragen sie maßgeblich dazu bei, dass Wien nicht nur eine der lebenswertesten, sondern auch eine der sichersten Städte der Welt ist - besonders in der Silvesternacht ist das von großer Bedeutung“ , sagte Bürgermeister Michael Ludwig bei seinem Besuch. Besucher*innen haben bis 2 Uhr Gelegenheit das Jahreswechsel-Programm bei freiem Eintritt zu erleben.