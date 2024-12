× Wiener Silvesterpfad startet mit viel Programm ins neue Jahr

Acht Locations in der Wiener Innenstadt und im Prater - Neuarrangement des Donauwalzers am Rathausplatz - Familienprogramm am Neuen Markt.

Die Bundeshauptstadt rüstet sich zum Jahresende wieder für große Feierlichkeiten. Der 33. Wiener Silvesterpfad führt diesmal durch acht Locations in der Wiener Innenstadt und im Prater. Eine Bühne wird direkt am Wintermarkt am Riesenradplatz aufgebaut. Die rund 100 Stunden Programm bei freiem Eintritt sollen auch dieses Jahr laut Stadt Wien Marketing Hunderttausende Besucherinnen und Besucher anlocken.

Walzertanzen am Graben

Am Wiener Graben wird traditionell klassische Walzermusik gespielt. Dort sind Feiernde dazu eingeladen, ihre Tanzschritte zu zeigen. Zudem bietet die Tanzschule Schwebach Last-Minute-Kurse unter freiem Himmel an. Auf den anderen Bühnen sind poppige Klänge genauso wie elektronische Beats zu hören, wie das Stadt Wien Marketing am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.

Neuarrangement des Donauwalzers am Rathausplatz

Am Rathausplatz, der größten der acht Silvesterpfad-Bühnen, wird eine 100-köpfige Band gemeinsam mit Instrumentalisten den Startschuss in das Johann-Strauss-Jahr 2025 geben. Pünktlich nach dem "letzten Glockenschlag der Pummerin" präsentieren die Musiker Ankathie Koi und Max Mutzke in Begleitung der Superband unter der Leitung von Martin Grubinger ein Neuarrangement des Donauwalzers.

Neben dem Prater und dem Graben werden zudem Bühnen auf der Freyung, Am Hof, am Stephansplatz, auf der Kärntner Straße und am Neuen Markt bespielt. "Wien hat vor mehr als 30 Jahren bewusst die Entscheidung getroffen, eine Veranstaltung ins Leben zu rufen, die den Menschen in Wien ermöglicht, stimmungsvoll und bei freiem Eintritt ins neue Jahr zu starten. Für viele Wienerinnen und Wiener ist das gemeinsame Feiern in der Innenstadt zu einem festen Bestandteil des Jahreswechsels geworden", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Strauss auch am Stephansplatz

Am Stephansplatz würdigt das Rondo Vienna, ein ausschließlich aus weiblichen Musikerinnen bestehendes Orchester, unter der Leitung von Barbara Helfgott ebenfalls Johann Strauss. Mit bis zu 24 Musikerinnen spielt das Ensemble laut Mitteilung bekannte Werke des Künstlers nach. Ein paar Schritte entfernt auf der Kärntner Straße wird eine etwas andere Stimmung herrschen. Dort wird lateinamerikanische Musik und Pop - ausgewählt von Radio- und Disco-DJs - zu hören sein.

Familienprogramm am Neuen Markt

Familienprogramm gibt es besonders am Neuen Markt, wo das Kinderprogramm "OKIDOKI" zur Silvesterparty einlädt. Neben den Moderatoren Christina Karnicnik, Robert Steiner, Melanie Flicker und Christoph Hirschler werden auch die beliebten Stars der Show, darunter "Kater Kurt" und der "ABC Bär" Auftritte haben. Für das kulinarische Wohl der Gäste am Silvesterpfad sorgen mehr als zwei Dutzend Gastronomen.

Live-Übertragung

Wer keine Karte für das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ergattern konnte, kann sich die Übertragung live am Stephansplatz und dem Wintermarkt am Riesenradplatz ansehen. Das Konzert beginnt am 1. Jänner um 11.15 Uhr.